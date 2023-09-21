...

Perpaduan Susu dan Jus Semangka yang Disajikan dalam Balok Es, Menyegarkan

Galih Wisma, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 15:30 WIB
Bergulirnya musim kemarau tentunya membuat rasa ingin melepas dahaga. Sajian es dalam aneka rasa terasa menggiurkan untuk dicicipi. Begitu juga sajian jus semangka yang dibalut dengan susu dan tertuang di balok es 
 
Inilah menu minuman kesegaran dari warung susu dan roti bakar yang berada di Giwangan, Umbulharjo, Yogya
 
Untuk bisa mencicipi kesegaran es balok susu, pengunjung cukup merogoh uang sebanyak Rp35 ribu. Sementara untuk es pulau semangka diharga Rp50 ribu 
 
Reporter : Galih Wisma    
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

Tampil Ciamik! Skuad Persib Bandung Sinyal Kuat Jadi Miniatur Timnas Indonesia

Terbongkar! Mantan Jubir PCO Bocorkan Gaya Komunikasi Gibran yang Sebenarnya

Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

