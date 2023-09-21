Bergulirnya musim kemarau tentunya membuat rasa ingin melepas dahaga. Sajian es dalam aneka rasa terasa menggiurkan untuk dicicipi. Begitu juga sajian jus semangka yang dibalut dengan susu dan tertuang di balok es

Inilah menu minuman kesegaran dari warung susu dan roti bakar yang berada di Giwangan, Umbulharjo, Yogya

Untuk bisa mencicipi kesegaran es balok susu, pengunjung cukup merogoh uang sebanyak Rp35 ribu. Sementara untuk es pulau semangka diharga Rp50 ribu

Reporter : Galih Wisma

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

