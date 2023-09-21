Unggulan 4 dari Jepang Akiko Hasegawa/Yurika Sakaguchi mengalahkan Alina Rachenko/Anastassiya Ukolova dari Kazakhstan dengan dua set langsung.

Tim Jepang 2 itu tampil dominan dan menang 21-9 21-12 dalam waktu 27 menit. Ini jadi kemenangan pertama Hasegawa dan Sakaguchi di Pool D setelah sebelumnya kalah dari tuan rumah.

Di Pool D mereka akan berjumpa dengan wakil Indonesia Atika Nur Sari/Shella Herdanti.

Produser: Andika Gesta

(rns)

Follow Berita Okezone di Google News