Unggulan 4 dari Jepang Akiko Hasegawa/Yurika Sakaguchi mengalahkan Alina Rachenko/Anastassiya Ukolova dari Kazakhstan dengan dua set langsung.
Tim Jepang 2 itu tampil dominan dan menang 21-9 21-12 dalam waktu 27 menit. Ini jadi kemenangan pertama Hasegawa dan Sakaguchi di Pool D setelah sebelumnya kalah dari tuan rumah.
Di Pool D mereka akan berjumpa dengan wakil Indonesia Atika Nur Sari/Shella Herdanti.
