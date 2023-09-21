...

Highlight Voli Pantai Asian Games 2023: Unggulan 4 dari Jepang Kandaskan Kazakhstan

Andika Gesta, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 14:30 WIB
Unggulan 4 dari Jepang Akiko Hasegawa/Yurika Sakaguchi mengalahkan Alina Rachenko/Anastassiya Ukolova dari Kazakhstan dengan dua set langsung.
 
Tim Jepang 2 itu tampil dominan dan menang 21-9 21-12 dalam waktu 27 menit. Ini jadi kemenangan pertama Hasegawa dan Sakaguchi di Pool D setelah sebelumnya kalah dari tuan rumah.
 
Di Pool D mereka akan berjumpa dengan wakil Indonesia Atika Nur Sari/Shella Herdanti.
 
Produser: Andika Gesta

(rns)

