Ketua Umum DPP Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi mendeklarasikan dukungan partainya pada Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) pada Pilpres 2024 mendatang.

Deklarasi ini disampaikan AHY dalam pembukaan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (21/9/2023). Rapimnas ini dihadiri oleh bacapres Prabowo Subianto bersama ketua umum partai politik dari Koalisi Indonesia Maju (KIM).

(mhd)

Follow Berita Okezone di Google News