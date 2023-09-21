...

Diduga Ada Pengunjung Bermain Api, Hutan Kota Ujung Menteng Terbakar

Rio Manik, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 22:32 WIB
Kebakaran terjadi di kawasan Hutan Kota Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur, Kamis (21/9/2023) malam. Banyaknya ranting dan daun kering menyulitkan petugas pemadam kebakaran mencari titik api.
 
Dugaan sementara ada pengunjung bermain api di area hutan kota hingga membesar dan menyebabkan kebakaran.
 
Kebakaran ini menarik perhatian penghuni Rusun Ujung Menteng yang berada di dekat kawasan hutan kota.

