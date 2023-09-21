Puslabfor Mabes Polri melakukan olah TKP di Rumah Sakit Eka Hospital BSD Tangerang Selatan, Kamis (21/9). Olah tkp dilakukan guna mengetahui penyebab pasti kenapa alat uninterruptible power supply atau ups bisa meledak.

Hingga saat ini, penyebab ledakan masih belum bisa dipastikan karena masih dalam penyelidikan. Hingga kini aktivitas di ruang instalasi gawat darurat RS Eka Hospital belum bisa digunakan sepenuhnya.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News