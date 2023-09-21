...

Pihak TNBTS Siap Terima Tuntutan Balik Calon Pengantin yang Picu Kebakaran Bromo

Saif Hajarani, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 21:00 WIB
Kepala Balai Besar TNBTS Hendro Widjanarko angkat bicara terkait rencana tuntutan balik dari pasangan calon pengantin yang menyebabkan kebakaran di area savana Gunung Bromo.
 
Pihak Balai Besar TNBTS akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.
 
Sebelumnya, pasangan calon pengantin tersebut menilai pihak TNBTS dinilai lalai sehingga memicu terjadinya kebakaran.

