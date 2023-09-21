Kepala Balai Besar TNBTS Hendro Widjanarko angkat bicara terkait rencana tuntutan balik dari pasangan calon pengantin yang menyebabkan kebakaran di area savana Gunung Bromo.

Pihak Balai Besar TNBTS akan mengikuti seluruh proses hukum yang berjalan dan siap memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

Sebelumnya, pasangan calon pengantin tersebut menilai pihak TNBTS dinilai lalai sehingga memicu terjadinya kebakaran.

