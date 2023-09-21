...

Hubungan Memburuk, India Meminta Warganya di Kanada untuk Waspada

Betty Usman, Jurnalis · Kamis 21 September 2023 17:45 WIB
India meminta warga negaranya di Kanada, untuk waspada seiring memburuk hubungan keduanya. Kedua negara mengusir salah satu diplomat negara lain dalam pertikaian atas pembunuhan pemimpin separatis Sikh bulan Juni 2023.
 
Ketegangan meningkat sejak PM Justin Trudeau mengatakan Kanada menyelidiki tuduhan tentang potensi keterlibatan India dalam pembunuhan Hardeep Singh Nijjar di British Columbia. Kanada menolak mengatakan alasan mereka yakin India bisa dikaitkan dengan pembunuhan Nijjar.
 
PM India Narendra Modi tegas menolak kecurigaan Kanada. India adalah negara penerima pelajar internasional terbesar di Kanada sejak 2018. Jumlah Pelajar India menjadi 32 ribu tahun 2021, atau meningkat 47%. Jumlah ini adalah 40% dari total pelajar luar negeri, menurut Biro Pendidikan Internasional Kanada.

