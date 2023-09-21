Putra Mahkota Kuwait Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah tiba di Kota Hangzhou, Tiongkok Kamis 21/9 untuk menghadiri upacara pembukaan resmi Asian Games ke-19.

Kuwait mengirimkan delegasi terbesar sepanjang sejarah ke Asian Games ke-19. Yaitu 140 atlet di 25 cabang olahraga seperti panahan, tinju, bola tangan, dan berkuda. Kuwait negara Teluk Arab pertama yang menjalin hubungan diplomatik dan negara pertama menandatangani perjanjian Inisiatif Sabuk dan Jalan dengan Tiongkok.

Asian Games ke-19 diselenggarakan bersama oleh Hangzhou dan 5 kota lain di Provinsi Zhejiang secara resmi dimulai Sabtu 23/9 hingga 8/10. Asian Games direncanakan jadi yang terbesar dengan 12.500 atlet dari 45 negara berkompetisi dalam 40 cabang olahraga, 61 disiplin ilmu, dan 481 cabang olahraga.

(rns)

