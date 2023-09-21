Ledakan terjadi di RS Eka Hospital BSD, Tangerang Selatan, Kamis (21/9). Akibat peristiwa ini, semua pasien rumah sakit diungsikan.

Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa tersebut. Diketahui sebelumnya, ledakan diduga berasal dari Uninterruptible Power Supply (UPS).

Suara ledakan terdengar di RS Eka Hospital pada, pukul 05.00 WIB. Saat ini, tim Gegana masih melakukan olah TKP lebih lanjut.

Reporter: Irfan Ma'ruf dan Hambali

Produser: Akira Aulia W

