Sebuah truk bermuatan semen tumpah di Jalan RE Martadinata, Pademangan, Jakut. Akibatnya, arus lalin dari arah Tanjung Priok-Penjaringan mengalami kemacetan. Berdasarkan pantauan, sekitar ratusan sak semen merek Garuda berjatuhan.

Jatuhnya ratusan sak semen ini diduga akibat jalan yang tidak rata. Pengemudi truk Riki (30) mengatakan kejadian bermula saat dirinya berangkat dari Karawang dan hendak menuju Pelabuhan Sunda Kelapa

Beruntung dalam kecelakaan ini tidak ada korban jiwa.

Reporter: Yohannes Tobing

Produser: Akira Aulia W

