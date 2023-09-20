Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tiba di Pyongyang dengan kereta pribadinya, Rabu (20/9). Kedatangannya diiringi sorak-sorai massa usai kunjungannya ke Rusia. Kim disambut oleh para pejabat senior dan pengawal kehormatan di stasiun.

Perjalanan langka Kim ke luar negeri ini sangat menarik perhatian dunia. Tapi di sisi lain, perjalanannya Kim juga menimbulkan kekhawatiran. Karena ada kemungkinan terjadi perdagangan senjata dan teknologi dengan Rusia

Produser: Akira Aulia W

(rns)

