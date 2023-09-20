...

Pulang dari Rusia, Kim Jong Un Tiba di Pyongyang

Akira Aulia Witri, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 13:00 WIB
Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un tiba di Pyongyang dengan kereta pribadinya, Rabu (20/9). Kedatangannya diiringi sorak-sorai massa usai kunjungannya ke Rusia. Kim disambut oleh para pejabat senior dan pengawal kehormatan di stasiun. 
 
Perjalanan langka Kim ke luar negeri ini sangat menarik perhatian dunia. Tapi di sisi lain, perjalanannya Kim juga menimbulkan kekhawatiran. Karena ada kemungkinan terjadi perdagangan senjata dan teknologi dengan Rusia 
 
Produser: Akira Aulia W

