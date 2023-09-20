Kontainer menabrak truk pasir di Tol Cakung, Jaktim, Rabu (20/9). Truk pasir sedang istirahat di ruas tol dan ditabrak dari belakang. Akibat kuatnya benturan, bagian depan kontrainer ringsek, sopir luka parah.

Kontainer yang diangkut terlepas dan jatuh di tengah ruas jalan. Sopir kontainer bernama Wahyu diduga mengantuk dan kehilangan kendali.

Kontributor: Rio Manik

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

