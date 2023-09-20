Pertemuan warga dengan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia menyisakan kekecewaan. Warga kecewa karena Menteri Bahlil tidak memenuhi keinginan warga untuk berdialog.
Menteri Bahlil tampak terburu-buru meninggalkan rumah tokoh adat melayu. Ia beralasan harus kembali ke Jakarta dan takut tertinggal pesawat.
Kemarahan warga tak terbendung karena kehadiran Bahlil dianggap tak memberikan solusi.
Kontributor: Gesti Yennosa
Produser: Akira Aulia W
