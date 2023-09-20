...

Warga Bekasi Keluhkan Bantuan Distribusi Air dari PDAM

Rahmat Hidayat, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 11:00 WIB
Krisis air yang dialami pelanggan Perumda Tirta Patriot membuat aktifitas warga di Bekasi terganggu, Rabu (20/9). Datangnya mobil tangki BPBD yang berisi air disambut antusias warga. 
 
Mereka rela bolak-balik membawa galon demi mendapatkan air bersih. Namun kondisi air bantuan dari Perumda dikeluhkan sejumlah warga. Pasalnya, air masih terlihat keruh dan mengeluarkan bau tak sedap.
 
Warga hanya bisa memanfaatkan air untuk mencuci piring dan pakaian. 
 
Kontributor: Rahmat Hidayat 
Produser: Akira Aulia W

(fru)

