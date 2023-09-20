Seorang bocah kelas 2 SD tewas usai tertimpa tembok saat sedang wudu di Masjid Raya Lubuk Minturun Kota Padang. Sebelumnya, tampak sejumlah pelajar SMP melakukan aksi freestyle dan menabrak tembok hingga roboh dan menimpa seorang anak yang sedang wudu, rekan korban terlihat panik mencoba mencari pertolongan.

Kasus ini tengah ditangani oleh Polresta Padang dengan memeriksa sejumlah saksi dan seorang siswa SMP

Kontributor: Budi Sunandar

Produser : Hendra Kambil

(fru)

