Seorang bocah kelas 2 SD tewas usai tertimpa tembok saat sedang wudu di Masjid Raya Lubuk Minturun Kota Padang. Sebelumnya, tampak sejumlah pelajar SMP melakukan aksi freestyle dan menabrak tembok hingga roboh dan menimpa seorang anak yang sedang wudu, rekan korban terlihat panik mencoba mencari pertolongan.
Kasus ini tengah ditangani oleh Polresta Padang dengan memeriksa sejumlah saksi dan seorang siswa SMP
Kontributor: Budi Sunandar
Produser : Hendra Kambil
(fru)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow