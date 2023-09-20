Seorang Polantas didorong WNA di Pos Polisi Simpang Sunset Road, Imam Bonjol, Denpasar, Senin(19/9). Petugas menghentikan pemotor yang merupakan WNA karena berboncengan tidak mengenakan helm.

Petugas meminta pelaku menunjukkan kelengkapan surat namun WNA tersebut tidak terima dan mendorong petugas. Ulah pelaku menambah daftar panjang tingkah laku WNA yang tidak menghormati hukum Indonesia.

Kontributor: Indira Arri

Produser : Hendra Kambil

(fru)

