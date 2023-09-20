CCTV merekam detik-detik begal payudara beraksi pada seorang wanita, Selasa (19/9). Peristiwa terjadi di Jalan Dwikora, Ilir Timur Satu, Palembang, Sumsel.

Pelaku berpura-pura menanyakan alamat dan meremas payudara korbannya UM (52). UM berteriak minta tolong dan kebetulan ada Polwan yang patroli.

Pelaku inisial S (24) warga Kelurahan 24 Ilir, Bukit Kecil berhasil ditangkap.

Kontributor: Muhammad David

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News