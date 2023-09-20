...

Petani Tolak Pembangunan Pengolahan Sampah di Rorotan

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Rabu 20 September 2023 08:17 WIB
Pemprov DKI akan membangun pusat pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF). RDF akan dibangun dekat lahan yang kini sedang digarap petani menjadi sawah. Tepatnya di Rorotan, Cilincing, Jakut dan mendapat penolakan dari petani
 
RDF sendiri merupakan pengolahan sampah menjadi bahan bakar hijau. Petani minta pusat pengolahan sampah tidak dibangun di areal produktif, Rabu (20/9). Saat ini, sawah Rorotan hasilkan enam ton padi setiap hektare
 
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

