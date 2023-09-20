Pemprov DKI akan membangun pusat pengolahan sampah Refuse Derived Fuel (RDF). RDF akan dibangun dekat lahan yang kini sedang digarap petani menjadi sawah. Tepatnya di Rorotan, Cilincing, Jakut dan mendapat penolakan dari petani

RDF sendiri merupakan pengolahan sampah menjadi bahan bakar hijau. Petani minta pusat pengolahan sampah tidak dibangun di areal produktif, Rabu (20/9). Saat ini, sawah Rorotan hasilkan enam ton padi setiap hektare

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B.Lilia Nova

(fru)

