Setelah pernyataannya soal “memiting” viral beberapa waktu lalu Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf kepada masyarakat. Yudo meminta maaf apabila ucapannya membuat masyarakat menjadi salah paham dari makna piting yang berbeda arti.

Pernyataan “memiting” yang dimaksud Yudo adalah hal yang sering dilakukannya sebagai anak desa saat kecil. Memiting yang dimaksud Yudo adalah "memeluk", namun pengertian tersebut disalahartikan oleh masyarakat.

(fru)

