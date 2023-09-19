Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan merespons desakan mencabut status Proyek Strategis Nasional (PSN) di Pulau Rempang, Kepulauan Riau

Luhut menilai pendekatan yang dilakukan untuk merelokasi warga terdampak kurang pas sehingga menimbulkan konflik. Luhut meyakini dengan sosialisasi yang baik, masyarakat akan bersedia untuk pindah ke tempat yang telah disediakan pemerintah.

Reporter: Heru Tri Yuniarto

Produser: Kristo Suryokusumo

