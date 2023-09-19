Jusuf Kalla (JK) meresmikan monumen Covid-19, Senin (18/9). Acara digelar di area Tangerang Volunteer Park, Solear, Kabupaten Tangerang.

Monumen Covid-19 untuk mengenang nakes yang gugur selama masa pandemi. Nama para nakes yang gugur terpatri dalam memorial monumen.

Ada 25 nama tercatat, dan monumen itu menjadi yang pertama di Indonesia. Monumen ini menjadi saksi PMI membantu pemerintah dalam menangani pandemi.

Kontributor: Aimarani

Produser: B. Lilia Nova

(fru)

