Cristiano Ronaldo bersama skuad Al Nassr disambut meriah saat tiba di Iran.

Selepas mendarat di Bandara Imam Khomeini,bus yang ditumpangi Ronaldo disambut teriakan histeris fans yang memenuhi jalanan.

Megabintang asal Portugal itu akan memimpin Al Nassr menantang Persepolis di Liga Champions Asia 2023/2024.

Sudut-sudut kota Teheran pun bersolek menyambut kapten timnas Portugal tersebut.

Faris Najd dijadwalkan mencoba Stadion Azadi pada Senin (18/9),

sebelum bertanding lawan tuan rumah, Selasa (19/9).

--------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

