Ribuan tanaman cabai dan tomat mati akibat kekeringan di Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah. Tidak turunya hujan sejak 3 bulan terakhir membuat area lahan pertanian alami kekeringan.

Kurangnya suplai air dan kondisi cuaca dengan panas yang ekstrim membuat tanaman rusak dan mati

Dampak musim kemarau membuat petani merugi dan alami gagal panen, para petani memilih membiarkan tanaman membusuk dan mengering di ladang.

(fru)

