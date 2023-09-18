Puluhan emak emak dan warga nekat menghadang alat berat di area tambang galian c di Desa Sekar Kare, Probolinggo, Jawa Timur. Mereka meminta aktivitas alat berat dihentikan karena mengancam keberadaan makam leluhur mereka.

Makam Pepunden Desa rusak akibat penambangan pasir dan batu untuk keperluan pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi.

Penggalian tanah di dekat lokasi makam telah dihentikan dan alat berat sudah dipindahkan ke lokasi lain.

(fru)

