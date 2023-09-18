...

Jaga Makam Leluhurnya, Puluhan Emak-Emak dan Warga Hadang Alat Berat

Hana Purwadi, Jurnalis · Senin 18 September 2023 23:00 WIB
Puluhan emak emak dan warga nekat menghadang alat berat di area tambang galian c di Desa Sekar Kare, Probolinggo, Jawa Timur. Mereka meminta aktivitas alat berat dihentikan karena mengancam keberadaan makam leluhur mereka.
 
Makam Pepunden Desa rusak akibat penambangan pasir dan batu untuk keperluan pembangunan Tol Probolinggo-Banyuwangi.
 
Penggalian tanah di dekat lokasi makam telah dihentikan dan alat berat sudah dipindahkan ke lokasi lain.

