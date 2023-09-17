Tendangan bebas Cristiano Ronaldo membuat seorang kameramen sempoyongan. Arah tembakan Ronaldo meleset tipis di samping gawang dan justru tepat mengenai kepala seorang kameramen.

Momen yang nyaris membuat pingsan juru kamera itu terjadi di laga Al Raed vs Al Nassr. Di laga ini Ronaldo sukses mencetak gol dan membuatnya tak terbendung memuncaki top skorer Liga Arab Saudi (7 gol).

-----------

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

Follow Berita Okezone di Google News