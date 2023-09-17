...

Highlight Liga 1 2023-2024 Madura United vs Persebaya Surabaya: Laskar Sape Kerrab Menang Telak 3-0

Andika Gesta, Jurnalis · Minggu 17 September 2023 17:45 WIB
Madura United berhasil menumbangkan Persebaya Surabaya dengan skor telak 3-0 pada lanjutan pekan ke-12 Liga 1 2023/2024.
 
Pada Derby Suramadu kali ini, Jaja langsung membuat Gelora Bangkalan bergemuruh saat laga baru berjalan 4 menit melalui sepakan 12 pas. Memasuki babak kedua, Lulinha kemudian menambah keunggulan lewat tendangan dari luar kotak penalti. Junior Brandao menambah derita Bajul Ijo usai meneruskan umpan silang Dodi Alexvan Djin pada menit 83.
 
Kemenangan ini mengantarkan Laskar Sape Kerrab kian kokoh di puncak klasemen sementara.
 
Produser: Andika Gesta
Banjir Melanda, Pos Indonesia Tetap Salurkan BLTS Kesra di Wilayah Terdampak Bencana Kabupaten Agam

Air Mata Menetes! Adhie Massardi Tercekat Ingat Kenangan Bersama Gus Dur

Aktivis NU: Polemik Konsesi Tambang di PBNU seperti Anak-anak Berebut Mainan

Mata Elang Buka Suara soal Insiden Kalibata Berdarah, Terbongkar Fakta Anyar!

Kumpulan Smash Petir Megatron di SEA Games 2025, Lawan sampai Bingung!

Lebih Senang ke Kafe Kopi, Apakah Gen Z Bisa Beli Rumah?

Bongkar Ijazah Jokowi, Kuasa Hukum Roy Suryo: Ada Dokumen Kunci di Belanda!

Sama-sama Lulusan UGM, Kenapa Ijazah Jokowi Pakai Meterai sementara Henri Subiakto Tidak?

