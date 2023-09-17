Madura United berhasil menumbangkan Persebaya Surabaya dengan skor telak 3-0 pada lanjutan pekan ke-12 Liga 1 2023/2024.

Pada Derby Suramadu kali ini, Jaja langsung membuat Gelora Bangkalan bergemuruh saat laga baru berjalan 4 menit melalui sepakan 12 pas. Memasuki babak kedua, Lulinha kemudian menambah keunggulan lewat tendangan dari luar kotak penalti. Junior Brandao menambah derita Bajul Ijo usai meneruskan umpan silang Dodi Alexvan Djin pada menit 83.

Kemenangan ini mengantarkan Laskar Sape Kerrab kian kokoh di puncak klasemen sementara.

Produser: Andika Gesta

ve: fani g.

(sfn)

