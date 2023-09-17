Partai Perindo kembali memberi bantuan kepada masyarakat di Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/9). Kali ini Perindo memberikan bantuan komputer kepada Pajar Maulana, seorang pemuda difabel daksa. Bentuan diserahkan oleh Jhon Binsar Simalango, Caleg DPRD Kota Bandung dari Perindo

Pajar Maulana menginjak usia 25 tahun, sebelumnya ia merasa sangat terbatas. Dengan komputer tersebut ia mengaku bisa lebih produktif. Jhon Binsar Simalango berharap anak muda seperti Pajar Maulana bisa terus berkembang

