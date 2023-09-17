...

Caleg DPRD Bandung Partai Perindo Berikan Bantuan untuk Anak Difabel

Mujib Prayitno, Jurnalis · Minggu 17 September 2023 22:46 WIB
Partai Perindo kembali memberi bantuan kepada masyarakat di Bandung, Jawa Barat, Minggu (17/9). Kali ini Perindo memberikan bantuan komputer kepada Pajar Maulana, seorang pemuda difabel daksa. Bentuan diserahkan oleh Jhon Binsar Simalango, Caleg DPRD Kota Bandung dari Perindo
 
Pajar Maulana menginjak usia 25 tahun, sebelumnya ia merasa sangat terbatas. Dengan komputer tersebut ia mengaku bisa lebih produktif. Jhon Binsar Simalango berharap anak muda seperti Pajar Maulana bisa terus berkembang
 
Kontributor : Mujib Prayitno
Produser : Dinda Elita

(fru)

