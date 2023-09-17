...

Viral Helikopter Terparkir di Tengah Jalan Banjarnegara

Elis Novit, Jurnalis · Minggu 17 September 2023 18:15 WIB
Viral video Helikopter terparkir di perempatan jalan Banjarnegara. Sontak hal ini mengejutkan pengendara yang melintas. Ternyata ini bukanlah helikopter asli dan hanya sebuah replika.
 
Replika helikopter ini berukuran panjang 14 meter dengan lebar 3 meter. Replika ini dibuat warga Banjarmangu bernama Anugrah. Dia membawa replika ini ke tempat wisata untuk dijadikan objek selfie.
 
Proses pemindahan dan menaikan ke sebuah truk ini pun menjadi perhatian warga.
 
Reporter: Elis Novit
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

