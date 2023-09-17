...

Ganjar Pranowo Janji Permudah Akses ke Sekolah Kedokteran

Bachtiar Rojab, Jurnalis · Minggu 17 September 2023 18:00 WIB
Bacapres Perindo, Ganjar Pranowo berjanji akan mempermudah akses pendidikan di Indonesia. Termasuk, meringankan biaya bagi mereka yang ingin sekolah kedokteran. Hal tersebut dikatakan Ganjar di Jakarta Pusat Minggu (17/9/2023).
 
Ganjar berpendapat bahwa biaya yang sangat mahal dan stereotip sulit membuat tidak semua orang dapat kuliah di kedokteran. Padahal, Indonesia butuh banyak sekali tenaga kesehatan.
 
Pemerintah harus bisa mendorong pemuda Indonesia untuk bisa mulus menjadi dokter. Salah satunya dengan mempermudah mengenai urusan biaya.
 
