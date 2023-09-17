Busa laut tebal akibat badai tropis Lee hantam Pantai Lawrencetown di Nova Scotia, Kanada, Sabtu (16/9). Buih laut tampak seperti salju setelah Lee mendarat sebagai siklon pasca-tropis.

Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, busa laut terbentuk ketika bahan organik di laut teraduk saat badai.

120 ribu orang terpaksa hidup tanpa listrik karena pepohonan dan kabel listrik roboh. Di negara tetangga, New Brunswick, hampir 20.000 orang mengalami pemadaman listrik

(fru)

