Beginilah aksi senam sehat yang diikuti ratusan warga dan simpatisan PDIP di Yogyakarta, Minggu (17/9/2023) pagi.

Kegiatan ini juga dalam rangkaian mendukung Bacapres Perindo Ganjar Pranowo dalam Pemilu 2024 mendatang.

Senam dipilih karena lebih mudah diikuti masyarakat dari kalangan akar rumput. Kegiatan ini juga digelar serentak di seluruh kecamatan di Kota Yogyakarta.

Kontributor: Gunanto Farhan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News