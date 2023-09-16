...

Tiba di Bandara Sultan Thaha, Hary Tanoesoedibjo Disambut Gubernur Jambi

Azhari Sultan Jambi, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 17:00 WIB
Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo beserta rombongan tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi, Sabtu (16/9/2023). Hary Tanoe disambut  Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi Hendry Attan.
 
Tarian daerah Jambi juga dipersembahkan menyambut kedatangan. Hary Tanoe direncanakan menghadiri sejumlah agenda bersama DPW Partai Perindo Jambi. Salah satunya konsolidasi  DPW Provinsi Jambi yang akan dihadiri sebanyak 313 caleg untuk tingkat 1 provinsi dan tingkat 2 kabupaten serta ditambah 8 orang caleg DPR RI.
 
Reporter: Azhari Sultan
Produser: Reza Ramadhan

(fru)

