Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo beserta rombongan tiba di Bandara Sultan Thaha Jambi, Sabtu (16/9/2023). Hary Tanoe disambut Gubernur Jambi Al Haris dan Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Jambi Hendry Attan.

Tarian daerah Jambi juga dipersembahkan menyambut kedatangan. Hary Tanoe direncanakan menghadiri sejumlah agenda bersama DPW Partai Perindo Jambi. Salah satunya konsolidasi DPW Provinsi Jambi yang akan dihadiri sebanyak 313 caleg untuk tingkat 1 provinsi dan tingkat 2 kabupaten serta ditambah 8 orang caleg DPR RI.

Reporter: Azhari Sultan

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

