Terekam kamera CCTV siswi sekolah di Cangkuang, Bandung menjadi korban begal payudara oleh seorang pengendara sepeda motor.

Pelaku sengaja melipir dan langsung memegang payudara korban. Korban yang panik kemudian langsung teriak.

Polisi langsung bergerak dan berhasil mengamankan Riswan Gunawan (18) sebagai tersangka. Pelaku yang baru memiliki anak berusia dua minggu mengaku hanya iseng.

Pelaku harus mendekam di balik jeruji besi dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Kontributor: Erick Fahrizal

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

