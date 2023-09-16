Sedikitnya 30 santri Ponpes At Tauhid di Desa Talang, Ogan Ilir, terpaksa mengungsi. Mereka tak tahan akan asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Karhutla terjadi tidak jauh dari lokasi ponpes tersebut, sehingga berdampak pada aktivitas pembelajaran yang ada. Bahkan, lima santri harus dilarikan ke rumah karena sesak napas.

Kontributor: Fitriadi

Produser: Reza Ramadhan

(fru)

