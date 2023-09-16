Warga di Jalan Langgar, Rawa Badak, Jakut, menangkap pelaku curanmor. Dari dua pelaku satu orang tertangkap, pelaku lainnya berhasil kabur.

Pelaku sempat membawa motor namun terjatuh saat akan keluar gang. Pelaku langsung menjadi bulan-bulanan warga yang emosi.

Saat ini, Sabtu (16/9) pelaku diperiksa di kantor polisi wilayah Koja.

Kontributor: Sofyan Firdaus

Produser: B. Lilia Nova

