Pencuri Motor jadi Bulan-bulanan Warga, Tertangkap di Rawa Badak Selatan

Sofyan Firdaus, Jurnalis · Sabtu 16 September 2023 08:47 WIB
Warga di Jalan Langgar, Rawa Badak, Jakut, menangkap pelaku curanmor. Dari dua pelaku satu orang tertangkap, pelaku lainnya berhasil kabur.
 
Pelaku sempat membawa motor namun terjatuh saat akan keluar gang. Pelaku langsung menjadi bulan-bulanan warga yang emosi.
 
Saat ini, Sabtu (16/9) pelaku diperiksa di kantor polisi wilayah Koja.
 
Kontributor: Sofyan Firdaus
Produser: B. Lilia Nova

(fru)

