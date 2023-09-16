Lahan kosong seluas satu hektare terbakar hebat, Jumat (15/9). TKP kawasan sebuah hotel di Desa Margagiri, Pandeglang, Banten.

Lahan ditumbuhi ilalang diduga hangus akibat pemancing membakar ikan. Api nyaris merembet ke hotel yang tak jauh dari lokasi kejadian.

Warga panik melihat api menjalar dan pemadam telat tiba ke lokasi kejadian.

Kontributor: Iskandar Nasution

Produser: B. Lilia Nova

