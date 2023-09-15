Bali United akan menjamu Rans Nusantara FC pada laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (15/09/2023) malam WIB.

Pelatih Bali United, Stefano Cugurra Teco mengatakan anak asuhannya siap tempur untuk bisa memenangkan pertandingan nanti.

Ia menyebutkan akan mempertahankan rekor kandang yang belum ternodai. Mengingat, Serdadu Tridatu meraih tiga kemenangan dan satu kali imbang di empat laga kandang terakhir.

