Jelang Bali United vs Rans Nusantara FC, Pelatih Stefano Cugurra Berambisi Pertahankan Rekor Ini

Catur Kusumaningrat, Jurnalis · Jum'at 15 September 2023 16:47 WIB
Bali United akan menjamu Rans Nusantara FC pada laga pekan ke-12 Liga 1 2023-2024, di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Jumat (15/09/2023) malam WIB.
 
Pelatih Bali United, Stefano Cugurra Teco mengatakan anak asuhannya siap tempur untuk bisa memenangkan pertandingan nanti.
 
Ia menyebutkan akan mempertahankan rekor kandang yang belum ternodai. Mengingat, Serdadu Tridatu meraih tiga kemenangan dan satu kali imbang di empat laga kandang terakhir.
 
Kontributor: Catur Kusumaningrat
Produser : Febry Rachadi

(rns)

