Tiga pemain akademi muda Real Madrid ditangkap polisi. Ketiga pemain itu diduga terlibat menyebarkan video seksual anak di bawah umur. Mereka adalah seorang pemain dari tim kedua Real Madrid Castilla dan tiga pemain dari Real Madrid C.

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan oleh ibu dari seorang gadis berusia 16 tahun di Kepulauan Canary. Terhadap dugaan rekaman hubungan seksual putrinya yang terjadi pada 6 September.

Lewat laman resmi Real Madrid, mengatakan ada empat pemainnya yang ditangkap polisi. Sejauh ini Madrid akan terus memantau kasus tersebut dan akan segera mengambil tindakan secepat mungkin.

Produser : Febry Rachadi

(rns)

