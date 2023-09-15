Harga beras terus naik di Pasar Tradisional Kota Bojonegoro, Jatim. Beras medium awalnya di bawah Rp10 ribu per kilogram naik Rp12 ribu.
Beras premium awalnya Rp13 ribu per kilogram naik jadi Rp15 ribu. Beras super dari Rp13 ribu per kilogram naik menjadi Rp16 ribu.
Kenaikan harga beras telah terjadi sejak dua minggu lalu. Sampai saat ini, Jumat (15/9) belum ada tindakan dari instansi terkait.
Kontributor: Dedi Mahdi
Produser: B. Lilia Nova
(fru)
