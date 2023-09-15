Jalur pendakian ke puncak Gunung Slamet ditutup guna menghindari ancaman kebakaran hutan dan lahan. Pihak Perhutani mulai menutup semua akses menuju ke puncak Gunung Slamet sejak Rabu 13 September 2023 sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan

Petugas juga mengimbau warga di Dusun Bambangan, Karang Reja, Purbalingga untuk tidak membakar lahan dan membuang puntung rokok sembarangan. Selama penutupan pihak Perhutani dan para pengelola jalur pendakian posko bambangan melakukan sosialisasi pencegahan kebakaran hutan.

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News