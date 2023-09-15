Pemprov DKI Jakarta melalui Tim Satgas Pengendalian Udara melakukan penindakan penyegelan terhadap enam industri stok pile batu bara dan tiga industri peleburan baja selama beberapa waktu terakhir.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Satgas Pengendalian Pencemaran Udara Provinsi DKI Jakarta Ani Ruspitawati dalam konferensi pers terkait Update Penanganan Polusi Udara di Jakarta di Pendopo Balaikota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat pada Jumat (15/9/2023) siang.

Ani mengungkapkan pihaknya telah melakukan penertiban untuk beberapa industri. Salah satunya penertiban terhadap 6 usaha kegiatan stock pile batu bara baik yang dilakukan KLHK maupun Dinas LH DKI Jakarta ada enam perusahaan.

Hal ini disebut Ani sesuai dengan pemahaman bahwa tindakan tersebut bersifat sementara hingga semua pelaku industri bisa memenuhi ketentuan terkait lingkungan.

Reporter : Carlos Roy Fajarta

Produser: Reza Ramadhan

