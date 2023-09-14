Marco Verratti resmi bergabung dengan klub Qatar, Al Arabi. Gelandang 30 tahun itu didatangkan dari PSG senilai 45 juta euro. Verratti meneken kontrak selama 3 tahun dengan gaji ditaksir hingga 35 juta euro per musim.

Pemain tersukses PSG itu memilih meninggalkan klub karena dipinggirkan oleh pelatih anyar Luis Enrique. Selama 11 tahun di Paris, Verratti menjadi pemain tersukses dengan raihan 30 trofi.

Produser: Andika Gesta

