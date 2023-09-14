Ari Wibowo mengaku lega, setelah lima bulan menjalani proses persidangan atas perceraiannya dengan Inge Anugrah. Secara resmi telah bercerai oleh putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (13/9/2023) kemarin.

Sebagai informasi, Ari Wibowo dan Inge Anugrah secara resmi menikah pada 7 Juli 2006 lalu. Selama membina rumah tangga 17 tahun, Ari dan Inge telah dikaruniai dua orang anak.

Reporter : Selvanius Kopong Basar

Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

