Jalani 5 Bulan Proses Persidangan, Ari Wibowo Akhirnya Resmi Bercerai dengan Inge Anugrah

Selvianus Kopong Basar, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 14:15 WIB
Ari Wibowo mengaku lega, setelah lima bulan menjalani proses persidangan atas perceraiannya dengan Inge Anugrah. Secara resmi telah bercerai oleh putusan majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan pada Rabu (13/9/2023) kemarin.
 
Sebagai informasi, Ari Wibowo dan Inge Anugrah secara resmi menikah pada 7 Juli 2006 lalu. Selama membina rumah tangga 17 tahun, Ari dan Inge telah dikaruniai dua orang anak.
 
Reporter : Selvanius Kopong Basar 
Producer : Erlangga Agung Asmoro

(rns)

