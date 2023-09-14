Vision+ mengadakan acara nobar original series CinLock: Love, Camera, Action di Institut SAE Indonesia. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan sesi talk show bersama para pemain.

Tissa Biani mengaku tidak mengalami kesulitan saat memerankan Lala, tokoh utama. Padahal, ia baru pertama kali memerankan karakter produser. Tissa justru ingin menjadi produser di dunia nyata jika ada kesempatan.

Produser : Dea K.Charity

Reporter : Chindy Aprilia Pratiwi

(fru)

Follow Berita Okezone di Google News