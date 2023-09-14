...

Budidaya Cabai di Lingkungan Rutan Pontianak, 5 Warga Napi Budidaya Ikut Kontribusi

Uun Yuniar, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 20:45 WIB
Lima warga binaan Rutan Kelas II A Pontianak, berhasil membudidayakan cabai di lingkungan rutan. Sejak dua bulan terakhir ratusan pohon cabai yang dibudidayakan, tumbuh dengan lebat.
 
Untuk menghasilkan pohon cabai berbuah lebat, perawatannya pun dilakukan secara teratur. Mulai dari pengolahan media tanam kompos hingga pembibitan cabai, dibina langsung oleh petugas rutan. 
 
Hasil budidaya tersebut dijual kepada masyarakat sekitar dan para keluarga napi. Dalam tahap pertama ini, setidaknya tiga ratus pohon cabai tumbuh subur dengan sangat lebat. Untuk harga pohon cabai dibanderol sebesar Rp50 ribu per batang. 

