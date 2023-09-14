...

Heboh Kemunculan Buaya Raksasa Dekati Permukiman Warga di Pesisir Selatan

Budi Sunandar, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 23:00 WIB
Seekor buaya raksasa berukuran 7 meter muncul di Muara Sungai Silaut, Nagari Sambungo, Silaut, Pesisir Selatan, Sumatra Barat.
 
Kemunculan buaya raksasa ini membuat gempar karena lokasi hanya berjarak 200 meter dari pemukiman warga.
 
Wargapun mengaku tidak berani mendekat dan menghentikan aktivitas di sungai Karena sebelumnya dilokasi pernah terjadi konflik antara buaya dengan warga hingga memakan korban.

