Seorang warga Desa Jabung, Mlarak, Ponorogo memagar halaman rumahnya yang juga akses jalan tetangganya. Akibatnya sang tetangga kesulitan menuju rumahnya karena harus melalui lorong kecil yang tidak bisa dilalui sepeda.

Peristiwa ini diduga akibat cekcok antar tetangga yang masih punya hubungan saudara. Sunarto mengaku siap membeli jika tanah yang selama ini menjadi akses ke jalan Desa dijual.



