Viral di media sosial, seorang warga mengevakuasi lembunya ke dalam parit dalam keadaan hidup. Lembu-lembu tersebut dievakuasi ke dalam parit di Perkebunan Sei Silau, Buntu Pane, Asahan

Di dalam parit sedalam tiga meter tersebut, ditemukan juga 13 ekor lembu yang sudah mati. Tumiah, pemilik lembu menangis saat melihat 2 ekor lembu kesayangannya mati mendadak

Sejumlah warga menduga kematian tiga belas ekor lembu tersebut diduga terkena racun, yang sengaja dibuat oleh perusahaan agar lembu mereka tidak memasuki kawasan area kebun

Polisi yang mendapat laporan warga langsung terjun ke lokasi dan menyelidiki penyebabnya. Untuk mengetahui penyebab kematian, dinas peternakan telah mengambil sampel

Selanjutnya kasus kematian lembu dalam penanganan Polsek Prapat Janji

