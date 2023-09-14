...

Tangisan Tumiah Pecah saat Evakuasi Lembu Miliknya ke Parit yang Diduga Diracuni

Ulil Amri, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 19:00 WIB
Viral di media sosial, seorang warga mengevakuasi lembunya ke dalam parit dalam keadaan hidup. Lembu-lembu tersebut dievakuasi ke dalam parit di Perkebunan Sei Silau, Buntu Pane, Asahan 
 
Di dalam parit sedalam tiga meter tersebut, ditemukan juga 13 ekor lembu yang sudah mati. Tumiah, pemilik lembu menangis saat melihat 2 ekor lembu kesayangannya mati mendadak 
 
Sejumlah warga menduga kematian tiga belas ekor lembu tersebut diduga terkena racun, yang sengaja dibuat oleh perusahaan agar lembu mereka tidak memasuki kawasan area kebun 
 
Polisi yang mendapat laporan warga langsung terjun ke lokasi dan menyelidiki penyebabnya. Untuk mengetahui penyebab kematian, dinas peternakan telah mengambil sampel 
 
Selanjutnya kasus kematian lembu dalam penanganan Polsek Prapat Janji 

