Ribuan buruh demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (14/9). Imbas demo, Jalan Merdeka Barat ditutup sementara. Massa sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda dan terus berdatangan
Buruh menuntut UU Cipta Kerja Nomor enam tahun 2023 dibatalkan. Polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda. Akses ke Jalan Merdeka Utara diarahkan ke Jalan Majapahit
Reporter: Rifqi Herjoko
Produser: B.Lilia Nova
(rns)
Follow Berita Okezone di Google News
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Follow