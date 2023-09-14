...

Demo Buruh di Patung Kuda Hari Ini, Jalan Merdeka Barat Ditutup

Rifqi Herjoko, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 12:16 WIB
Ribuan buruh demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (14/9). Imbas demo, Jalan Merdeka Barat ditutup sementara. Massa sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda dan terus berdatangan
 
Buruh menuntut UU Cipta Kerja Nomor enam tahun 2023 dibatalkan. Polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda. Akses ke Jalan Merdeka Utara diarahkan ke Jalan Majapahit
 
Reporter: Rifqi Herjoko
Produser: B.Lilia Nova

