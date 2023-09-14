Ribuan buruh demo di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Kamis (14/9). Imbas demo, Jalan Merdeka Barat ditutup sementara. Massa sudah berkumpul di kawasan Patung Kuda dan terus berdatangan

Buruh menuntut UU Cipta Kerja Nomor enam tahun 2023 dibatalkan. Polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas di sekitar kawasan Patung Kuda. Akses ke Jalan Merdeka Utara diarahkan ke Jalan Majapahit

Reporter: Rifqi Herjoko

Produser: B.Lilia Nova

