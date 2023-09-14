...

Pagi Ini Gunung Api Ile Lewotolok Erupsi, Ketinggian Kolom Abu Capai 600 Meter

Joni Nura, Jurnalis · Kamis 14 September 2023 12:00 WIB
Gunung Api Ile Lewotolok di Lembata, NTT erupsi, Kamis (14/9) pagi. Letusan terekam di pos pantau dengan tinggi kolom abu 600 meter. Untuk periode Rabu (13/9) sudah terjadi 79 kali letusan gunung.
 
Warga tiga desa, Lamawolo, Lamatokan dan Jontana diminta waspada. Warga diimbau tidak beraktivitas dengan jarak empat kilometer dari kawah.
 
Kontributor: Joni Nura
Produser: B.Lilia Nova

(fru)

