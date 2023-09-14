Gunung Api Ile Lewotolok di Lembata, NTT erupsi, Kamis (14/9) pagi. Letusan terekam di pos pantau dengan tinggi kolom abu 600 meter. Untuk periode Rabu (13/9) sudah terjadi 79 kali letusan gunung.

Warga tiga desa, Lamawolo, Lamatokan dan Jontana diminta waspada. Warga diimbau tidak beraktivitas dengan jarak empat kilometer dari kawah.

Kontributor: Joni Nura

Produser: B.Lilia Nova

